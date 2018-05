Koop de Lamborghini Huracan van de Paus

Door: BV

In November kreeg Paus Franciscus een maagdelijk witte Huracan Ad Personam cadeau van Lamborghini. Maar de kerkelijke leider weigerde het geschenk en beval dat die voor het goede doel geveild zou worden. Op 12 mei aanstaande gaat het unieke exemplaar bij veilinghuis Sothebys onder de hamer. De opbrengst, die geraamd wordt op minstens € 250.000 wordt aan een aantal verschillende instanties geschonken. Het leeuwendeel zal besteed worden aan het Irakese Nineveh, een stad die in de strijd tegen IS zwaar getroffen is. Het zou dus niet erg zijn wanneer de Lambo hoger afklopt dan verwacht.