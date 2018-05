Subaru manipuleert al 15 jaar emissie- en verbruikscijfers

Door: BV

De sjoemelsoftware van Volkswagen is in onze contreien de bekendste vorm van manipulatie van uitstoot- en verbruikscijfers. Maar het zijn niet louter de Duitsers die inmiddels tegen de lamp liepen. Terwijl er in Europa nog talrijke onderzoeken lopen en er al veel vingers werden gewezen, zijn nog geen andere automerken dan die binnen het VW-concern betrapt. In Japan echter, is het een ander verhaal. Mitsubishi moest daar eerder al toegeven dat het op grote schaal gegevens over uitstoot en verbruik had gemanipuleerd (lees hier hoe).

Nadat ook bij Nissan grote onregelmatigheden, en dan specifiek in het uitvoeren van controles voor de Japanse markt, werden vastgesteld, verplichtte de Japanse overheid de automerken hun interne processen te controleren. Subaru, waarvan Toyota de grootste aandeelhouder is, gaf eerder al aan dat het onderzoek onregelmatigheden blootlegde.

Gesjoemel met uitstootcijfers

Naast de eerder aangekondigde problemen met de kwaliteitsinspecties, wat een hoofdzakelijk administratieve aangelegenheid is, erkent Subaru nu ook geknoei met uitstootcijfers. Testresultaten werden door de medewerkers in de fabriek systematisch aangepast om minder variaties te vertonen. Sinds 2012 gebeurde dat meer dan 900 keer. Het bedrijf meldt in de pers echter dat het vermoed dat de praktijk al sinds 2002 bestaat. Het kan evenwel niet bewezen worden, want er zijn slechts gegevens tot 2012.

In een persbericht van 27 april concludeert Subaru eveneens dat de inspecteurs en hun directe oversten wellicht van de praktijk op de hoogte waren, maar dat er geen enkele indicatie is dat het hogere management van de manipulaties wist.