Nikola Motors eist twee miljard van Tesla

Door: BV

Tesla stelde in november van vorig jaar niet alleen de nieuwe Tesla Roadster voor, maar ook een trekker voor een vrachtwagencombinatie. Die truck hoort in 2019 op de markt te zijn, maar dat moet je bij het merk met een korrel zout nemen. In elk geval heeft Tesla nu al heibel omwille van de vrachtwagen. Een andere Amerikaanse vrachtwagenbouwer, Nikola Motor, is immers van mening dat Elon Musk en de zijnen wat ideeën gestolen hebben.

Op waterstof

Nikola (niet toevallig de voornaam van ene meneer Tesla) kreeg tussen februari en april van dit jaar zes eerder al aangevraagde patenten toegewezen. Die worden gebruikt op de Nikola One, een uit de kluiten gewassen truck op waterstof die in 2016 werd gepresenteerd.

De beschermde vondsten hebben onder meer te maken met de voorruit, de bumpers en de deuren. Nikola is van mening dat Tesla die klakkeloos overnam voor zijn eigen ‘Semi’. Dat er visuele overeenkomsten tussen beide modellen zijn, valt moeilijk te ontkennen. Maar Nikola is van mening dat die zo groot zijn dat sommige van z’n potentiële klanten het verschil niet meer zien.

2 miljard dollar

Nikola eist 2 miljard dollar compensatie van Tesla. In de rangen van Elon Musk doet men de ganse procedure dan weer af als ‘onzin’.