Rijbewijs met punten komt niet, want "het werkt niet"

Het was je misschien ontgaan, maar de Belgische regering had de invoering van het rijbewijs met punten weer op de agenda gezet. Dat staat overigens al sinds 1990 in de wet ingeschreven. Maar de invoering ervan stuit op gemor bij de bevolking, waardoor de politiek het steevast begon te hebben over een rijbewijs volgens ‘Europees model’. Met punten dus.

Bij de regeringsvorming lag het weerom op tafel, maar de partij van premier Charles Michel - MR - lag dwars. Het compromis voorzag in een studie, onder meer door Vias, het voormalige Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid, over de effecten ervan. Pas dan zou de beslissing vallen.

Het rijbewijs met punten

Het rijbewijs met punten kent een aantal strafpunten toe aan een overtreding. Na verloop van tijd vervallen die weer. Verzamelt een bestuurder tijdens een bepaalde periode te veel strafpunten, dan wordt het rijbewijs ingetrokken en moet hij extra inspanningen (bijvoorbeeld het volgen van een veiligheidscursus of het opnieuw afleggen van het examen) verrichten om het terug te krijgen.

Geen effect

Die studie is er nu en de resultaten zijn niet zoals verwacht. Vias concludeert dat de invoering weinig zinvol is. Daarvoor zijn een aantal redenen. Om te beginnen is er de kostprijs. De invoering van een rijbewijs met punten zou € 5 miljoen kosten. En elk jaar erop zou het € 8 miljoen kosten. Opmerkelijk - het leeuwendeel van de meerkost zou gaan naar handhaving. Vias wijst immers fijntjes op het feit dat België in Europa koploper is op het vlak van snelheidscontroles, maar dat elke andere vorm van verkeersovertreding nauwelijks wordt beboet. ‘En dan werkt zo’n systeem met punten niet’, klinkt het. De beslissing wordt daarom achteruit geschoven op de politieke kalender. Wellicht komt het pas in 2021 weer op tafel.

Tijdelijk

Bovendien is het veiligheidsaspect volgens Vias slechts tijdelijk. Het onderzoekscentrum baseert zich daarvoor op resultaten uit het buitenland. Daar is er vooral een effect op het weggedrag tijdens de eerste 6 à 12 maanden na een invoering. Daarna treedt gewenning op.

België is strenger

Federaal Minister van Mobiliteit Bellot (MR) is bovendien van mening dat het huidige systeem strenger is dan het puntensysteem. In ons land kan een rijbewijs reeds na één zware overtreding worden ingetrokken. Hij wijst erop dat in België reeds dubbel zo veel rijbewijzen worden ingetrokken dan in Frankrijk.

De meeste landen die een rijbewijs met punten hanteren, gebruiken tegelijk gematigde boetetarieven. De bestuurder moet met andere worden bij een overtreding punten afgeven én een relatief beperkte boete betalen. Ons land hoort daarentegen tot de koplopers in boetetarieven in Europa. De invoering van een rijbewijs met punten zou leiden tot een systeem waarbij de burger én strafpunten én een erg hoog boetetarief voorgeschoteld krijgt.