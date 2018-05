Brabham BT62 is duivelse machine

Door: BV

Het is al wel een kwarteeuw geleden dat we nog eens iets betekenisvol van Brabham - ooit legendarisch in de racerij - hebben vernomen. Maar kijk, de Australiërs zijn terug, en hoe! Dit is de Brabham BT62.

Zo vader zo zoon

In de voetsporen treden van de legendarische Jack Brabham valt natuurlijk niet mee. Zoon David mag echter trots zijn op zichzelf en de BT62 waarmee hij Brabham nieuw leven inblaast. Het is een beest van een supercar, met pal achter de bestuurder en de enige passagier een 5,4l V8. Gewoon atmosferisch. Wie heeft een turbo nodig als je op deze manier al 710pk en 666Nm (wat een duivels getal) op te wekken.

Trukendoos

Het motorvermogen van de BT62 is naar huidige super- dan wel hypercar-maatstaven misschien niet wereldschokkend, maar Brabham's trukendoos is nog niet geleegd. Het ganse koetswerk is opgetrokken uit carbon, gemixt met kevlar. Het stuurwiel? Carbon. De schalen rond de sportstoelen? Carbon. Het dashboard? Carbon. De portieren? Je raadt het al… Daardoor weegt de BT62 amper 975kg.

Vergelijk dat bijvoorbeeld met de McLaren 720S, niet de minste in dat segment. Die heeft 717pk en 700Nm, maar moet er wel 1.400kg mee voortsleuren. Gelukkig heeft de Brabham een indrukwekkende set vleugels. Die genereren tot 1.200kg downforce.

Natuurlijk duur

€ 1,4 miljoen moet het speelgoed kosten. En die term is welgekozen, want je mag er helaas niet de straat mee op. Meer dan 70 exemplaren zullen er niet gebouwd worden.