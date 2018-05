Tesla verliest $ 6.000... per minuut

Door: BV

Eind 2016 boekte Tesla z’n slechtste kwartaalresultaat ooit. Toen ging het bedrijf op drie maanden tijd liefst $ 619,4 miljoen in het rood. Als voornaamste oorzaak werden toen de productieproblemen met de Model 3 naar voor geschoven. Het eerste kwartaal van 2017 boekte Tesla een nog groter verlies, zo werd duidelijk bij de bekendmaking van de resultaten.

Aanhoudende productieproblemen

De productie van de Tesla Model 3 loopt nog steeds niet zoals gepland. Het is een probleem dat het jonge automerk inmiddels al meer dan een half jaar in de greep houdt. Volgens de jongste projecties zou het bedrijf eind juni 5000 stuks per week moeten bouwen. Tot het zover is, verwacht het bedrijf de verliezen verder op te stapelen. Het voorlopige productierecord werd midden april gevestigd. Toen wist het bedrijf op één week 2.270 Model 3 te assembleren.

Eerder gaf Tesla-opperhoofd Elon Musk nog aan dat het verwacht dat het merk in de loop van dit jaar winstgevend zal worden. Dat zal in elk geval niet tijdens de eerste jaarhelft zijn. Het negatieve resultaat van $ 784,6 miljoen, is een nieuw dieptepunt voor het bedrijf.