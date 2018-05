Gelekt: BMW M5 Competition is het fatsoen voorbij

Door: BV

BMW heeft voor de verandering weer eens iets te vroeg online gegooid. Ditmaal is het de M5 Competitiion die online stond te pronken voor het de bedoeling was. Even maar, maar natuurlijk heeft iemand het gezien.

25pk extra

De M5 kan je moeilijk anders omschrijven dan als een volbloed scheurijzer. De 4,4l V8 met 600pk en 750Nm stuwt het model naar 100km/u in een duizelingwekkende 3,4 tellen. De M5 Competition doet er nog 25pk bij en pitst er nog een tiende extra af. De topsnelheid bedraagt 305km/u, wanneer je BMW wat centen toestopt (M Driver’s Package heet dat) om de begrenzer te herprogrammeren.

Voor de gelegenheid zal BMW het onderstel nog wat verder aanscherpen en heb je her en der zwarte stijlelementen in plaats van het gebruikelijke chroom.