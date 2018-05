Europa: dieselverkoop daalt 17%, EV’s doen 34% beter

Door: BV

Het eerste kwartaal van 2018 is achter de kiezen en dan is het hoog tijd om een aantal trends uit de cijfers te distilleren. Het nieuws is vooral slecht voor de dieselauto. Politiek aan de schandpaal genageld en mogelijks volstrekt onterecht geweerd uit stadscentra (onafhankelijke experts geraken het er maar niet over eens en metingen evenmin), zag die z’n verkoop met liefst 17% terugvallen. Dat betekent dat er in Q1 322.622 minder van werden afgeleverd.

Bijna iedereen die een diesel overwoog en het dan toch niet deed, opteerde voor een benzine. Daarvan steeg het aantal met 14,6%. De verkoop ervan steeg met ruwweg 300.000 voertuigen.

En de elektrische auto?

De elektrische auto, die van een lager aantal start en dus makkelijker spectaculaire groeipercentages kan realiseren, gaat zo maar even 34,3 procent in de plus. De verkoop van de plug-in-hybride ging met 60,2% omhoog. In het totaal kost de Europeaan het afgelopen kwartaal 69.898 auto’s die aan de stekker kunnen (hetzij elektrisch, hetzij oplaadbare hybrides).