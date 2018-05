Raadsel: welke BMW doet 0-100km/u in 3,3sec?

Door: BV

Hij was eerder al gelekt (hier), want zo hoort dat tegenwoordig. We hebben het over de BMW M5 Competition. De versie die BMW op de markt keilt omdat de gewone M5 nog niet straf genoeg was. Die gaat immers naar 100km/u in 3,4 seconden. Deze? Die doet het nog een tiende beter. En wanneer je de begrenzer omkoopt, stoomt hij door tot meer dan 300km/u.

Naar 200km/u

De acceleratietijd naar 200km/u is zo mogelijk nog indrukwekkender. Dat is al verleden tijd in 10,8 tellen. Dan al 3 tienden beter dan een M5 sans Competition. Om dat allemaal mogelijk te maken is er nog even gesleuteld aan de motor. De geblazen 4,4l V8 wekt nu 625pk en 750Nm op. Daarbij willen de Duitsers aanstippen dat het volle geweld nu over een breder toerental beschikbaar is dan voorheen. Verbruik? 10,8l/100km. Op papier, welteverstaan.

Andere aanpassingen?

Hier op de redactie worden de slabbetjes uitgedeeld bij de gedachte aan een M5 Competition die eruit ziet als een 520d dertien-in-een-dozijn-leaser. Het is evenwel niet wat BMW in gedachten heeft. Herkenbaar, moet hij zijn. Dus kreeg hij badges allerhanden, meer carbon in het interieur en ontwikkelde de buitenzijde een aversie aan elegant chroom, ten voordele van zwart. Zelfs de uitlaatlijn is in de donkerste tint van allemaal.