Porsche 918 Spyder wéér teruggeroepen

Door: BV

Porsche bouwde slechts 918 exemplaren van de 918 Spyder. En dat is misschien maar goed ook, want de fabrikant moest er al enkele keren weer naar de dealer roepen met mankementen. En het gaat dan niet om een rammeltje links of een piepje rechts, maar over behoorlijk ingrijpende zaken. Een achteras die los kan komen bijvoorbeeld. Nu is het weer prijs.

Ophanging

Het probleem situeert zich nog maar eens bij de ophanging. De geleidingsarmen ervan zijn onvoldoende robuust en moeten vervangen worden door degelijkere exemplaren. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze in extreme gevallen (lees: circuitgebruik) de geest geven. En zou wel eens onaangenaam kunnen zijn.

305 Amerikaanse eigenaren mogen de klus laten klaren op kosten van Porsche. Over een Europese terugroepactie - waar de wetgeving minder stringent is - hebben we nog niets vernomen.