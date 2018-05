Twee nieuwe VW Golf-concepts

Door: BV

In het idyllische stadje Wörthersee is elk jaar het toneel van een meeting van GTI-enthousiastelingen. Dat jaarlijkse feestje is inmiddels uitgegroeid tot een evenement van zo’n omvang dat ook Volkswagen zelf er zijn schouders onder zette. Al jaren aan een stuk presenteert het bedrijf er telkens enkele ‘concept cars’. Zelfs de andere merken van de VW-groep mogen de jongste jaren op het succes meezeilen, dus verwacht ook daar nog nieuws van.

GTI Next Level

Dit zijn de eerste twee concepts van VW, die traditiegetrouw door een bende stageairs bij elkaar gevezen zijn. Zo garandeert de constructeur ook een stroom aan frisse ideeën. De Golf GTI Next Level pakt uit met een hoop aparte stijldetails. Erg veel ervan is aankleding. Stickers, stoffen, kleurtjes, zeg maar. En de wielen zijn afkomstig van een Audi R8. De achterbank werd verwijderd om een gameconsole, luidsprekersysteem en een scherm te kunnen plaatsen, allemaal in specifiek 3D-geprinte behuizingen.

Het nieuws onder de kap is niet min. De 2-liter turbomotor wekt nu 411pk en 511Nm op. Dat dankzij een grotere intercooler, een andere uitlaatlijn en aanpassingen aan de zuigers en pistons. De standaardexemplaren houden het immers niet meer.

Golf Variant TGI GMotion

Het zijn leercontracten van de fabrieken in Chemnitz, Dresden en Zwickau die deze Golf Variant TGI GMotion bedachten. De aankleding staat alweer centraal, maar ook de remmen en ophanging zijn opgewaardeerd. Onder de kap zit een 1,5l benzinemotor met 130pk die via een zeventrapsautomaat z’n vermogen naar alle vier de wielen versluist.