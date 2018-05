Audi ontdekt nog eens 60.000 sjoemeldiesels

Door: BV

Wie denkt dat de gevolgen van het dieselschandaal bij de Volkswagen Groep zo ongeveer wel in kaart gebracht zijn, herziet z’n mening beter. Om te beginnen dijt het onderzoek nog steeds uit. Afgelopen week werd ex-Volkswagen-baas Martin Winterkorn in de VS nog officieel in beschuldiging gesteld. Hij zou al veel langer op de hoogte geweest zijn van het bestaan van de sjoemelsoftware dan hij eerder liet verstaan. Maar zelfs het totale aantal auto’s met de emissievervalsende software is nog niet in kaart gebracht. Audi heeft zopas nog eens 60.000 auto’s ontdekt.

Audi A6 en A7

De zestigduizend nieuwe auto’s die een ‘probleem’ hebben met de software van een bepaald type dieselmotor (dat is de drieliter zescilinder). Het is die dieselmotor die Porsche, mogelijks in een manoeuvre om onschuldiger te lijken dan het in realiteit is, ertoe aanzette om een miljoenenclaim tegen zustermerk Audi in te leiden.

Het totale aantal Audi’s dat uitgerust bleek met sjoemelsoftware, bedraagt nu meer dan 900.000.