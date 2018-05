Tesla geeft fabriek als onderpand lening

Door: BV

De financiële situatie van de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen Tesla, kent twee luiken. Enerzijds is er de beurskoers, die ondanks teleurstellende financiële resultaten, goed blijft presteren. Anderzijds is er het recordverlies dat de fabrikant keer op keer boekt. Het afgelopen kwartaal ging Tesla $ 784,6 miljoen in het negatief. Meer geld dan het bedrijf ooit verloor.

Geen nieuwe kapitaalronde

Tesla haalde afgelopen zomer nog nieuw kapitaal op, maar dat verwatert ook de aandelenstructuur van het bedrijf. Topman Elon Musk wil het jaar doorkomen zonder nieuwe aandelen uit te geven. Daarom leunt het harder op z’n kredietlijn van $ 1,8 miljard bij financiële instellingen. Maar die zijn niet blind voor de aanhoudende problemen bij het bedrijf.

Tesla zag zich genoopt om de nieuwe Fremont-fabriek, waar de Tesla Model 3 van de band loopt, in onderpand te geven. Elon Musk beweert dat het bedrijf tegen eind dit jaar een positieve cashflow zal noteren, maar volgens sommige analisten is dat veel te optimistisch.