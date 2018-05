Rolls-Royce heeft z’n SUV: Cullinan

Door: BV

Het waren klanten die Rolls-Royce vroegen, nee, smeekten, om een SUV. En daarom heeft het merk dat maar gedaan. De naam Cullinan is afkomstig van de grootste diamant ter wereld. De techniek, met inbegrip van de 6,75l V12 en de aluminium architectuur, kennen we al van de jongste Phantom.

De Britten persen uit de biturbo 12-cilinder een al bij al bescheiden vermogen van 570pk en 850Nm, maar het gaat vooral om rijcomfort en niet om rauwe prestaties natuurlijk. De sprinttijd hoef je aan de Britten zelfs niet te vragen. Maar je haalt wel 250km/u aan boord, als het moet. En er is een ‘overal’-knop voor wanneer je het terrein wil overwinnen. Je kan dan ook door 54cm water. De grootste waaddiepte van alle luxe-SUVs, claimt Rolls, waarbij ze handig de Range Rover over het hoofd zien.

De ophanging en transmissie zijn verstevigd om in meer extreme omstandigheden ultiem comfort te kunnen bieden. De luchtbalgen hebben daartoe een grotere capaciteit dan die in de Phantom.

Zelfmoorddeuren

Tegengesteld openende achterdeuren op een SUV, dat hadden we nog niet gezien. Maar ze zijn er nu. Net als uitklapbare zitjes in de kofferklep (één van de talloze opties) en een volledig vlakke cabinevloer. In de koffer past 560l, maar die is uitbreidbaar tot 1.930l.

De Bentayga voorbij

De Cullinan is nog een stuk groter dan concurrent Bentley Bentayga. 5,34m, wat er 20cm bij doet. En hij is 2,16m breed en 1,85m hoog. De wielbasis is langer dan die van een Mercedes S-Klasse. En er is dan wel aluminium gebruikt, maar hij zet nog altijd 2,66 ton op de weegschaal. En de prijs? Wel, die is ook Bentayga voorbij. Voor minder dan € 300.000 moet je er niet aan beginnen.