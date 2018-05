TCR wordt snelste VW Golf GTI ooit

Door: BV

Volkswagen heeft de Golf GTI TCR Concept onthuld op de GTI-meeting in het Oostenrijkse Wörthersee. De belangrijkste kenmerken van die door de racerij geïnspireerde Golf GTI gaf het bedrijf al samen met de eerste teasers vrij. Een specifieke interieuraankleding, andere diffuser, specifieke velgen en een unieke striping, stonden dus al op de verlanglijst.

Vermogen en prestaties

Onderhuids zit de gekende 2-liter viercilinder turbomotor van de Golf GTI. Goed voor 290pk en 370Nm in deze uitvoering. VW probeert hem immers niet in te hard in de kuiten van de Golf R te laten bijten.

Een zeventraps-DSG-automaat een elektronisch gestuurd differentieel maximaliseren de prestaties van het model. En er wordt zelfs gefluisterd dat VW - wanneer het tot serieproductie komt - zelfs de snelheidsbegrenzer de laan uit zou sturen (tegen een meerprijs). Dat zou hij 264km/u kunnen halen en meteen de snelste Golf GTI uit de reeks zijn.