Ruim € 4 miljoen voor McLaren van Ayrton Senna

Door: BV

Deze McLaren werd door Ayrton Senna in 1993 tijdens de GP van Monaco naar de overwinning gestuurd. Onder de kap zit een Ford Cosworth V8. Destijds een motor waarmee Senna z’n titel onmogelijk kon verdedigen. Hj was gewoon te zwak. Maar soms waren de wedstrijdomstandigheden zo moeilijk dat het gebrek aan vermogen er niet toe deed. Zoals destijds in Monaco.

Voor Ecclestone

De McLaren met chassisnummer MP4/8-6 is op een veiling van Bonhams verkocht voor net geen € 4,2 miljoen. De koper? Bernie Ecclestone, de voormalige topman van de F1. Van hem is geweten dat hij een groot bewonderaar van Senna was en is.