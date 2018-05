Volvo: kwaliteit Chinese auto’s is beter dan Europese

Door: BV

Kleef ergens ‘made in China’ op, en bij heel wat mensen krullen spontaan de tenen. Dan wordt er meteen gedacht aan producten van lage kwaliteit. Rommel, eigenlijk. Niet waar, zegt Volvo nu. Dat bedrijf bouwt sinds 2014 auto’s in China voor markten die eerder door Europese fabrieken bediend. Sinds eind 2016 produceert het er zelfs z’n vlaggenschip, onder meer voor de Europese markt.

Beter van kwaliteit

En Volvo beweert dat de auto’s die het in China laat bouwen, beter zijn dan die in Europa. Het haalt onder meer kleinere toleranties aan. Dat verklaart het bedrijf nota bene door een lagere automatiseringsgraad. De arbeiders zelf zijn in staat de auto’s met kleinere toleranties te bouwen dan robots. Gek, want nét dat werd ooit als absolute voordeel van automatisering naar voor geschoven.

Volvo en eigenaar Geely zullen in de toekomst meer modellen op Chinese bodem laten assembleren voor exportmarkten. Onder meer voertuigen van het nieuwe merk Lynk&Co en elektrische Volvo’s staan er op de planning.