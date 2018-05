Uniti One wil beter doen dan Renault Twizy

Door: BV

Door de nakende opkomst van de elektrische auto voelen heel wat nieuwe spelers zich geroepen om te proberen een stuk van de nieuwe taart voor zich op te eisen. Uniti is zo’n nieuwe startup. Dat wil een compacte tweezitter op de markt brengen met een rijbereik van 300km. Deze One, een prototype, moet de richting aangeven.

Origineel

De Zweden achter Uniti combineren enkele originele, zij het niet ongeziene oplossingen. De twee inzittenden van de One zitten achter elkaar, zoals in de Renault Twizy. Maar in tegenstelling tot die compacte Fransoos, biedt de Uniti wel een volwaardig interieur en deurpanelen. Hij moet ook op de snelweg kunnen, met een top van 130km/u en een acceleratietijd vanuit stilstand naar 80km/u van amper 3,5 tellen. De bediening tenslotte, geschiedt niet met het traditionele stuurwiel, maar met een joystick. Dat hebben we al op veel studiemodellen gezien, maar serieproductie kwam er nooit van.

Er is zelfs al een richtprijs: € 19.900.