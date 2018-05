En de oude Mercedes G-Klasse? Die blijft ook!

Door: BV

De Mercedes G-Klasse is vernieuwd. Een mijlpaal, want het sinds de lancering van het model in 1979 onderging het geen enkele grote structurele wijziging. Maar ook nu er een nieuw model is, met nog steeds de gekende vormgeving, betekent dat niet het einde voor de oer-G-Klasse. De oude G, met chassiscode 461, blijft nog onbepaalde tijd in productie bij Magna Steyr dat ook de productie van het nieuwe model voor z’n rekening neemt.

Alleen Euro5

De G-Klasse 461 zal alleen aangeboden worden in landen die genoegen nemen met de Euro5-uitstootnorm, of waar er voor professioneel gebruik een uitzondering is toegelaten tot Euro5 of minder. Onder meer in Duitsland, het Midden-Oosten en Australië moet dat kunnen. De 461 wordt momenteel in drie configuraties gebouwd: als vijfdeurs break, als chassis-cabine en als 6x6.

Mercedes gaat zelfs een stap verder en het zegt zelfs verder te willen investeren in de modellijn zolang blijkt dat er voldoende vraag naar is.