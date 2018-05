Marchionne slankt Fiat-gamma verder af

Door: BV

Sergio Marchionne kijkt stilaan uit naar z’n pensioen. Maar voor het zover is, wil één van de best verdienende toplui uit de sector, nog een paar extra bonussen scoren. Om dat mogelijk te maken stelt hij op 1 juni een nieuw toekomstplan voor Fiat Chrysler Automobiles voor. Dat omvat weerom enkele drastische aanpassingen. De eerste details ervan, waaronder nogal wat tegenstrijdige informatie, zijn inmiddels uitgelekt.

Fiat-productie weg uit Italië

Marchionne wil de productie van Fiat en de kleine Alfa Romeo (zoals de Punto en verouderende Mito) weg uit Italië. Daar zijn de loonkosten te hoog. De productie van de bewuste volumemodellen zou verhuizen naar Polen, waar arbeid goedkoper is. Voor de Mito, die eigenlijk aan vervanging toe is, lijkt zulks overigens weinig rendabel. De fabrieken in Italië moeten zich dan bezighouden met de bouw van Maserati’s, Alfa’s en Jeeps waarom meer marge kan gegenereerd worden.

Nog minder modellen?

Tegelijk klinkt het, volgens de gelekte informatie, dat de Fiat-modellijn wordt uitgedund. Alleen nog de modellen uit de 500-reeks en de Panda zouden op termijn blijven bestaan. Informatie die de verhuis van de Punto alvast te laten ondermijnen.

Jeep, Jeep, Jeep

De topman ziet tenslotte, vooral kansen voor het merk Jeep. In de planning duikt nog maar eens een nieuwe baby-Jeep op. Marchionne liet zich in januari al ontvallen dat hij denkt dat de winstmarges van het bedrijf tegen 2023 kunnen verdubbelen met een strategie die het merk Jeep verder uitbouwt.