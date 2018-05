Elektrische Mercedes uit Frankrijk

Door: BV

Het is niet alleen Volkswagen dat zichzelf in sneltempo klaarstoomt voor de productie van elektrische voertuigen. Ook bij Mercedes worden er reeds fabrieken vertimmerd. Het elektrische gamma van het merk zal niet alleen in Sindelfingen van de band lopen. Het zal ook in het Franse Hambach aanpassingen uitvoerigen.

Smart ForTwo

De fabriek in Hambach, die pas in 1997 in gebruik werd genomen, produceert momenteel de Smart Fortwo. Dat betekent - gezien het beperkte succes van Smart - dat die fabriek nog capaciteit op overschot heeft. Mercedes-Benz zal nu een half miljard in de installatie investeren om ze klaar te maken voor de productie van een model onder het EQ-merk. Omdat die elektrische auto’s, in tegenstelling tot de Smarts, wél een ster op de neus krijgen, wordt de EQA (werktitel) meteen de eerste Mercedes ‘made in France’.