Komt Jaguar XK terug?

Door: BV

Werp een blik in de verkooptabellen van Jaguar en je komt tot de conclusie dat het de SUVs E-Pace en F-Pace zijn die de grootste volumes vertegenwoordigen. Maar de Britten willen ook sportwagens blijven bouwen. De F-Type kan op veel bijval rekenen en er wordt in Solihull nu weer luidop nagedacht over een nieuwe XK. Terwijl het huidige sportwagenaanbod van het merk louter plaats biedt aan twee inzittenden, is er volgens het bedrijf weerom ruimte voor een 2+2. Die mag dan helemaal bovenaan het gamma komen.

Niet voor meteen

De nieuwe XK is nog niet voor meteen. De compleet nieuwe GT zou er pas in 2021 komen. Dan is de volgende generatie van de F-Type alweer twee jaar oud. Die wordt immers volgend jaar verwacht. De twee modellen zouden wel hetzelfde platform delen, weliswaar met een verschillende wielbasis.