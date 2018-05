Mercedes Sprinter elektrisch

Door: BV

Je kan een Mercedes Sprinter al in meer configuraties krijgen dan je op vingers en tenen kan tellen. En nu komen er nog bij. Het Duitse merk met de ster biedt z’n grote besteller nu immers ook aan in een elektrische versie. Die hadden we al gezien van de Mercedes Vito.

De motor produceert een relatief bescheiden vermogen van 107pk, naast 300Nm, maar de Sprinter kan wel van twee verschillende accu’s voorzien worden. Een 41kWh accu brengt de besteller 115km ver en een 55kWh accu zorgt voor 150kg rijbereik.

De Sprinter is vooral geschikt voor wie grote, niet zo zware vrachten wil vervoeren over korte afstand. De laadcapaciteit ervan is beperkt tot 1.040kg en de variant met de grootste accu mag zelfs niet meer dan 900kg laden.