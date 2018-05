Koop een namaak Lamborghini Urus, uit China

Door: BV

Er zijn automerken die beweren dat de Chinezen de beste producten van allemaal maken. Maar ze zijn in geen geval het meest origineel. Westerse modellen worden er schaamteloos gekopieerd. De Ranger Rover Evoque-kloon is één van de bekendste. En er is deze namaak-Porsche Macan, maar hier vind je nog 10 flagrante voorbeelden. En het is weer prijs.

Urus-kopie

Ditmaal is het de Lamborghi Urus die het vlaggen heeft. Huansu Auto, een automerk van BAIC, heeft er één klaar. De Italianen overwegen gerechtelijke stappen in China. Daarvan is echter algemeen geweten dat zulks weinig uithaalt. Op sommige vlakken hoeft de Italiaanse SUV zich dan weer geen zorgen te maken. In de Chinees zit een piepklein vijftienhonderdje.