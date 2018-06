Audi Q8 is een feit

Door: BV

Audi heeft z’n nieuwe SUV-Coupé officieel voorgesteld. Dit is alles wat je ervan moet weten.

Joekel

De Q8 is, zoals je zou verwachten, een joekel van een SUV geworden. Maar hij is niét groter dan een Q7. Wel in de breedte, maar niet in de lengte. Die blijft beperkt tot 4,99m. Maar dankzij een langere wielbasis - drie meter - moet de Q8 toch ruimer zijn.

Achteraan in de Q8 is er plaats voor drie. Een verschuifbare achterbank biedt de keuze tussen extra veel beenruimte of een bagagecapaciteit die groter wordt. In normale omstandigheden kan er 600l in (wat minder is dan het gros van de concurrenten), maar er kan ook tot 1.755l meegesleurd worden met de bank plat.

Sportiever

Natuurlijk zet Audi de Q8 in de markt als een wat sportiever SUV. Quattro vierwielaandrijving hoort daarbij en die stuurt nu standaard 60% van het vermogen naar de achterwielen. Dat hoort de klant te overtuigen van een meer dynamische inslag, maar omdat de verhouding variabel is, heeft het niet zo veel om het lijf. Grip krijg je wel, want een mechanisch sperdifferentieel moeit zich daarmee.

Je kan er ook eens een hindernis mee nemen. Daarvoor zorgt 25cm bodemvrijheid, korte overhangen en afdaalhulp bij hellingen. Instelbare dempers zijn standaard en vierwielbesturing en luchtophanging staan in de lijst met extra’s.

Conventioneel

Was de conceptversie van de Audi Q8 een modern geaarde plug-in hybride, het productiemodel doet het opvallend genoeg nog met een conventionele krachtbron. Een diesel nog wel, het type verbrandingsmotor dat de jongste tijd (grotendeels onterecht) maar vies bekeken wordt. Wel wordt de 3.0 liter zescilinder van de 50 TDI gekoppeld aan een 48 Volt-accu die bijvoorbeeld vertraging tot 12 kW aan energie kan terugwinnen en opslaan. Dankzij deze zogenoemde 'mild hybrid-technologie' kan de Q8 z'n verbrandingsmotor loskoppelen van de aandrijflijn – het zogenoemde 'zeilen' – en zoveel mogelijk brandstof besparen. Ook kan het start/stop-systeem hierdoor al vanaf 22km/u worden ingeschakeld. Dat alles natuurlijk in het kader van een lager verbruik. Een tweede diesel en een benzineversie volgen in een later stadium.

Alle denkbare luxe

De Audi Q8 wordt onder meer leverbaar met geventileerde stoelen met massagefunctie, automatische airconditioning met vier zones, een Bang & Olufsen Advanced Sound System, lichtmetalen velgen tot 22 inch (20 inch standaard) en HD Matrix LED-verlichting (LED is standaard). MMI navigation Plus voegt onder meer een wifi-hotspot toe.

Vrijwel alle functies van de Audi Q8 kunnen worden bediend via de twee MMI-schermen op de middenconsole. Het bovenste display is 10,1 inch groot en wordt gebruikt voor het infotainment- en navigatiesysteem. Het onderste scherm meet 8,6 inch en is voor de verwarming en airconditioning, diverse andere comfortfuncties en het invoeren van tekst. Daarbij luistert de Audi naar gesproken vragen en instructies. Zeg tegen de Q8 'Ik heb honger' en hij zoekt de dichtstbijzijnde restaurants op. In theorie, tenminste.

Op het gebied van comfort en veiligheid is de Audi Q8 te voorzien van adaptieve cruise control, Efficiency Assist, Crossing Assist, Lane Change Warning, Curb Warning en een 360-graden camera. Begin 2019 wordt Remote Garage Pilot beschikbaar, waarmee de SUV zichzelf in en uit een garage kan rijden. Desgewenst houdt de Q8 zijn omgeving in de gaten met vijf radarsensoren, zes camera's, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner.

Nog even wachten

De Europese marktlancering staat gepland voor het derde kwartaal van 2018. Meer informatie over en prijzen van de Audi Q8 worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt, maar dat hij niet goedkoop wordt, had je al in de smiezen.