BMW X5: dit is generatie 4

Door: BV

BMW heeft een nieuwe X5. De vierde uitvoering alweer. Generatie 3 presteerde erg goed en daarom hebben de Duitsers voor een stijlevolutie gekozen. Hij werd groter, maar de lijnen blijven herkenbaar. Dat het om een nieuw model gaat, merk je wel meteen aan de grote nieren vooraan. Nooit eerder waren die zo prominent, een enkele conceptcar nagelaten.

Over uiterlijk vertoon gesproken. De nieuwe X5 is leverbaar met het zogeheten Off Road-pakket. Je rijdt dan op luchtvering – in plaats van de standaard adaptieve dempers – en de koets is dan uitgedost met een beschermplaat voor en achter. De rijhoogte en het rijkarakter zijn instelbaar en er is extra hardware om de tractie te optimaliseren. Maar we durven nu al zeggen dat je de X5 desondanks niet moet overwegen voor je volgende Afrika-expeditie.

Groter

BMW gebruikt het modulaire CLAR-platform. Die bodemgroep heeft schijnbaar niet voor een gewichtsbesparing gezorgd, want daar wordt niets over gezegd. Het volume nam wel toe. Zo meet de SUV voortaan 4,92 meter in lengte, een winst van 3,6 centimeter. De breedte nam zelfs met bijna 7 centimeter toe en hoogte met twee centimeter tot 1,75 meter. Ook de wielbasis kreeg er extra centimeters bij, waardoor en nu 2,98 meter tussen de beide assen zit. Een derde zitrij is dan ook weer van de partij, zij het optioneel. En de bagageruimte? Die bedraagt voortaan 645 liter. Klap de achterbank naar voren en er ontstaat een gigantische 1.860 liter aan laadvolume.

Drie krachtige motoren

Net als het interieur is het motorpalet vergelijkbaar met wat je gewend bent. Vanaf de marktlancering in november zijn er drie versies beschikbaar, allen gekoppeld aan de 8-traps Steptronic-automaat. Als benzine, een 3.0 liter zescilinder, is er de xDrive40i. Dit blok is goed voor 340pk en 450Nm. Dieselen kan aanvankelijk met de xDrive30d, die 265pk en 620Nm, of de almachtige M50d. Met die laatste trek je de stenen uit de straat, want het vermogen van deze dieselbeul ligt zomaar eventjes op 400pk en 760Nm. In 5,2 seconden zit je ermee al op honderd en doordenderen kan tot 250km/u. Een begrenzer is wat de X5 M50d tegenhoudt nog harder te gaan.

Eigenljk is er ook nog een vierde motor, een V8-benzine, maar die Europa links te laten liggen. Er zijn nu eenmaal CO2-normen te halen.