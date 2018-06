Meer kleur voor Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake

Zelden een nieuwsupdate die minder om het lijf had. Maar blijkbaar zijn er mensen die de (neemt adem) Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake (link naar details vind je helemaal onderaan) graag in een ander kleurtje zagen. En daarom zijn er nu vier nieuwe. Aston gooide ze op z’n Twitter-account. Niet dat het nodig was, want de unieke creatie was al voor de onthulling helemaal uitverkocht.