Tesla mikt op SEXY

Door: BV

Tesla-opperhoofd Elon Musk weet hoe hij de aandacht van slecht nieuws moet afleiden. Vorig jaar trok hij nog een Roadster uit de hoge hoed opdat de pers het niet over de dramatische kwartaalcijfers zou hebben. En nu haalt hij eenzelfde truc uit tijdens een aandeelhouders vergadering. Daar heeft hij de eerste schets van de Model Y - een cross-over op basis van de Tesla Model 3 - de wereld ingestuurd.

S3XY

Musk mikte op een combinatie van modelnamen (de Roadster hoort duidelijk tot een andere reeks) voor het letterwoord SEXY. Maar een ander merk had ‘E’ al geregistreerd, waardoor Tesla moest uitwijken naar het cijfer 3. Maar omdat Tesla die 3 eenvoudigweg voorstelt door drie horizontale streepjes (net daarom), maakt het geen verschil uit wanneer je het ziet.

Ergens rond 2020 moet SEXY compleet zijn, maar het bedrijf is inmiddels berucht voor het missen van productiedoelstellingen. Musk heeft ook nog even tijd. Pas op 15 maart 2019 wil hij het model voorstellen. Hij kan er nog een paar keer een theater van uit z’n hoed toveren voor het zover is.