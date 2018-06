Dit is de Jeep Renegade na facelift

Door: BV

Het Autosalon van Turijn is één van de oudste en langst lopende ter wereld. Al in 1900 vond de eerste editie plaats om pas na een eeuw het stokje over te geven aan de Bologna Motor Show. Sinds 2015 is de Turino Auto Show echter terug van weggeweest. En het scoorde een wereldprimeur: de opgefriste versie van de Europese versie van de Jeep Renegade. Een wereldprimeurtje, maar kom, het is beter dan niets. De Renegade heeft tegenwoordig immers ook heel wat Italiaans DNA. Onderhuids heeft hij immers het meest gemeen met de Fiat 500X.

Een winnaar

De Jeep Renegade is een hit. Sinds de lancering, drie jaar geleden, zijn er al honderdduizenden van verkocht. Vooral in de VS, waar men het aparte uiterlijk het meest weet te waarderen. In Europa ligt zo’n vreemde eend altijd wat moeilijker. Maar dat weerhoudt Jeep er niet van om het ontwerp louter te verfijnen. De vlotte verkoop riskeert Fiat Chrysler Automobiles er niet mee. De wijzigingen moet je zoeken met een loep.

Na wat vergelijken ontdek je wellicht de hertekende grille. De koelsleuven zijn groter. En ook de voorbumper wijzigde wat. Bovendien laat Jeep er meer verf op achter. En op de kofferklep verscheen een handgreep. Die zat er voorheen niet, en dit lijkt een pak handiger.

Onder de kap

Het grootste nieuws zit onderhuids. In het motorcompartiment. Daar is namelijk afscheid genomen van de verouderde 1.6 E-Torq en 1.4 MultiAir. Gloednieuwe motoren komen ervoor in de plaats, maar het is nog niet bekend welke dat precies zijn. Jeep komt erop terug. Dat is wellicht nieuws dat op Amerikaanse bodem wordt gelost.