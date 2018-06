Volvo: 1 op 3 nieuwe auto’s zonder bestuurder in 2025

Door: BV

Volvo communiceerde donderdag nieuwe, ambitieuze (kan het anders?) targets voor zichzelf. Het bedrijf verwacht dat tegen 2025 een derde van al z’n auto’s van het zelfrijdende type is en de helft van alle auto’s die zij aanbiedt dan beschikbaar is via een abonnementsservice. Daardoor zou het bedrijf een rechtstreekse band met zo’n 5 miljoen klanten moeten hebben.

Helft elektrisch

De nieuwe doelstellingen komen bovenop verklaringen van de autoconstructeur dat tegen 2025 één Volvo op twee elektrisch aangedreven zal zijn. Natuurlijk hebben de Zweden (en Chinezen) gerekend dat de rook uit hun rekenmachine kwam en zijn ze ervan overtuigd dat elk van bovenstaande elementen ook de rendabiliteit van het merk ten goede zullen komen.

Volvo kondigde vorig jaar de intentie aan om elk nieuw model vanaf 2019 te elektrificeren, hetzij als een hybride, plug-in hybride of volledig batterij-elektrisch. Er moet nog een volledig elektrisch voertuig worden geïntroduceerd, maar er zijn plug-in hybride versies van de XC90, S90 en XC60, plus de aanstormende V60. Het zegt te kunnen profiteren van schaalvoordelen en gedeelde ontwikkelingskosten met Lynk & Co, het Chinese automerk waarin Volvo een belang van 30 procent bezit.

Meer modellen

Op donderdag voegde Volvo eraan toe dat het een "breder assortiment auto's" plant. Volvo is een partnerschap aangegaan met Uber voor zijn vloot van zelfrijdende voertuigen door XC90-SUV's te leveren die zijn uitgerust met autonome technologie. Uber test prototypen van Volvo in Pittsburgh en Tempe, Ariz, waar in maart een testvoertuig een fietser heeft doodgereden.

Volvo zegt dat het recordwinsten en -verkopen bereikte in 2017 met meer dan 571.000 verkochte voertuigen. Cijfers die het vierde opeenvolgende jaar van groei betekenen voor het bedrijf.