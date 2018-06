Nieuwe Suzuki Jimny lekt het web op

Door: BV

De nieuwe Suzuki Jimny is klaar! Een uitspraak die een uitroepteken verdient omdat de Japanners hun kleine terreinploeteraar zelden op nieuwe componenten trakteren. De huidige generatie staat inmiddels 20 jaar in de catalogus.

Kei-car

Foto’s van een preview-evenement zijn gelekt via Instagram. Ze laten het front zien, naast een driekwartaanzicht. De limoengroen Jimny is bestemd voor de Japanse markt. Het gaat hier om een versie die, naar alle waarschijnlijkheid, wordt aangedreven voor een 660cc motor om binnen de voorschriften van de Japanse kei-klasse te blijven.

Versies buiten Japan zullen wellicht aangedreven worden door een 1-liter turbomotor of een atmosferische 1,2-liter. En ze zullen over wielkastverbreders beschikken - zo wordt geconcludeerd uit spionagebeelden van gecamoufleerde prototypes. Die blijven in Japan achterwege om - alweer - binnen bovenstaande kei-normering te blijven.

Rudimentair

Beelden van het dashboard werden eerder al gelekt. Daaruit blijkt dat de Japanners zich weerom door louter functionele aspecten hebben laten leiden. Alleen de aanwezigheid van een scherm op de middenconsole verraadt dat het niet om een boordplank uit de eighties gaat.