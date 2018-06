Honda en GM zetten samen in op EV

Door: BV

Honda en General Motors hebben een samenwerking aangekondigd. Beide bedrijven gaan gezamenlijk batterijcellen en modules voor elektrische voertuigen ontwikkelen. Ze willen, vanzelfsprekend, dat hun volgende generatie accu’s een hogere energiedichtheid hebben in een kleinere verpakking, sneller worden opgeladen en mikken op een duurzamere productiemethode.

Nu de twee bedrijven hun krachten bundelen, zijn er voordelen op het gebied van productie-efficiëntie en schaalvoordelen, volgens de verklaring van zowel GM als Honda.

De fabrikanten werken al samen op het vlak van brandstofceltechnologie. Het gaat dan om de commercialisering van brandstofcel- en waterstofopslagsystemen.

In dit geval zal GM zijn accu’s van de ‘volgende generatie’ aan Honda leveren. De ontwikkeling is voornamelijk gericht op voertuigen die bestemd zullen zijn voor de Noord-Amerikaanse markt. Honda is een fervent voorstander van waterstoftechnologie, maar de aankondiging illustreert dat het merk niet bereid is om het zonder accu-elektrisch aangedreven voertuigen te stellen.