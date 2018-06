Rechtbank moet beslissen: van wie is de duurste auto ter wereld?

Door: BV

Wie is de eigenaar van de duurste auto ter wereld? Dat is de vraag waarover de kleine rechtbank van het Franse Gueret zich moet buigen. Ze bekijkt de geschiedenis van een Ferrari 250 GTO die verkocht werd voor € 38 miljoen. Het gaat om één van de stukken uit de verzameling van Pierre Bardinon, een Franse Industrieel en liefhebber die ook het circuit van Mas-du-Clos liet aanleggen.

Ferrari 250 GTO

Van de auto werden slechts 36 exemplaren gebouwd en er zijn er maar drie van bouwjaar 1964. Het is één van de duurste auto’s ter wereld. Eén van de mooiste, volgens velen.

Erfeniskwestie

In April 2014, twee jaar na de dood van zijn vader, besluit Patrick Bardinon de auto van de hand te doen. Hij krijgt er een recordbedrag voor van een rijke Taiwanees die in New York woont. Patrick is van mening dat de auto van hem is. Hij zegt dat de auto hem bij leven door z’n vader cadeau is gedaan. Het inschrijvingsbewijs staat bovendien op zijn naam. Maar broer Jean-Francois en zus Anne zijn het daar niet mee eens. Zij claimen dat hun vader de inschrijvingsbewijzen zomaar op naam van de verschillende kinderen zette, en dat de auto deel uitmaakt van de gemeenschappelijke erfenis. Ze eisen dan ook hun deel - € 17 miljoen elk, rente inbegrepen.

Het is aan de Franse rechtbank om te beslissen wie nu écht de rechtmatige eigenaar van de auto was. In Guéret werd nog nooit een zaak met zo’n grote belangen behandeld. Alle partijen roepen lange lijsten getuigen op. De uitspraak wordt niet meteen verwacht.