Iemand verkoopt deze hoop schroot als Ford GT

Door: BV

We hebben in recente tijden al een aantal bizarre autoveilingen gezien, maar deze Ford GT uit 2005, die momenteel te koop is op Copart, is misschien wel de vreemdste van allemaal.

Ford GT

Waar je naar kijkt, is een hoop schrrot. Ooit was het een Ford GT uit 2005, maar de auto was overduidelijk betrokken bij een ongeluk en brandde helemaal uit.

We weten niet zeker of iemand er gewoon een loopje mee neemt, of dat de persoon effectief denkt iets aan het schroot te kunnen verdienen. Elementen van het uitlaatsysteem, ten minste één remklauw en delen van de motor zijn herkenbaar. Er zijn bij publicatie van dit artikel nog geen biedingen op het lot.