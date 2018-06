Audi toont dashboard nieuwe A1

Door: BV

Een gloednieuwe Audi A1 kondigt zich aan. En het is tijd. Hoog tijd, want het in België (Brussel) gebouwde origineel is nu dik 8 jaar oud. Een model dat zich in de kern van de markt bevindt, mag eigenlijk niet zo ver uitlopen. Niet in het minste omdat het B-segment sinds de introductie van deze generatie grote stappen voorwaarts heeft gezet. Snufjes, veiligheid, rijeigenschappen en bouwkwaliteit. De nieuwe VW Polo (test) en Ford Fiësta (test) tonen waar de lat tegenwoordig ligt. De nieuwe A1 zal een inhaalbeweging vertegenwoordigen.

Weinig beeld, veel informatie

In een enkel seconden durend filmpje maken we op dat de nieuwe Audi A1 z’n debuut beleefd in Barcelona. Hopelijk niet op het volgende Autosalon aldaar, want dat is nog bijna een jaar. De keuze voor de locatie is niet onlogisch - het is de Seat-fabriek in Martorell (vlakbij Barcelona) die de productie van de kleinste Audi overneemt van de faciliteit in ons land. Hier zal dan weer de Audi e-Tron gebouwd worden.

Met virtual cockpit

Er is echter vooral aandacht voor het moderne MMI-infotainmentsysteem van de Audi. Met een groot en aanraakgevoelig scherm dat niet langer bovenop de boordplank leeft, maar geheel geïntegreerd is. En je zal ook digitale tellers kunnen aanvinken in de ongetwijfeld lange optielijst. Tenslotte merken we ook nog het blitse kleurtje van de verlichtingsroosters op. Daarmee zal je de A1 op smaak kunnen brengen.