Samenwerking Renault-Nissan-Mitsubishi levert € 5,7 miljard op

Vandaag kondigt Renault-Nissan-Mitsubishi aan in 2017 maar liefst 5,7 miljard euro aan synergieën te hebben gerealiseerd. Dat is een stijging met 14 procent ten opzichte van de vijf miljard euro in 2016. 2017 was het eerste jaar volledige jaar dat Mitsubishi deel uitmaakte van de groep.

Meer synergie

Op productiegebied werden er aanzienlijke synergieën gerealiseerd door nog intensiever gebruik te maken van gemeenschappelijke platformen. Die hebben onder meer de ontwikkeling van de Datsun Redi-Go en Renault Kwid mogelijk gemaakt. En er zijn ook meer gecombineerde productieprocessen dan voorheen. De Renault Alaskan bijvoorbeeld, die van de band rolt in de Nissan-fabrieken van Cuernavaca (Mexico) en Barcelona (Spanje). De transportkosten van voertuigen zijn sterk gedaald in 2017, zo meldt de alliantie. Dat komt omdat Nissan en Mitsubishi Motors het transport van hun voertuigen vanuit de fabrieken van Thailand naar distributeurs over de hele wereld hebben gebundeld.

“ Een ambitieus groeiplan voorziet in een jaarlijkse afzet van 14 miljoen stuks tegen 2022 ”

De oprichting van een Afdeling Bedrijfsvoertuigen voor Renault-Nissan-Mitsubishi heeft de gecombineerde ontwikkeling en productie versterkt, en genereerde ook synergieën voor voertuigen zoals de pick-ups van een ton van Renault en Daimler , die op een Nissan-platform staan. Dankzij deze nieuwe entiteit kan de Alliantie 77 procent van de markt van de bedrijfsvoertuigen dekken, met een gamma van achttien Renault-, Nissan- en Mitsubishi Motors-modellen.

Nissan en Mitsubishi ontwikkelen samen hun volgende generatie ‘kei cars’ (erg compacte voertuigen voor de Japanse markt), wat een betere spreiding van onderzoeks- en ontwikkelingskosten opleverde. In 2017 heeft de "Alliance Purchasing Organization" (vroeger RNPO) naar eigen zeggen aanzienlijke synergieën en kostenbesparingen gerealiseerd door de leveringen van wisselstukken, uitrusting en gereedschappen te centraliseren, door op wereldniveau te onderhandelen met leveranciers en door de energieleveringen aan verscheidene vestigingen te bundelen.

- Gebruik van de bankcapaciteiten van Nissan Sales Finance en Renault RCI Bank and Services door Mitsubishi Motors

- Benchmarking tussen Nissan en Mitsubishi Motors in de regio ASEAN

- Delen van wisselstukkenmagazijn tussen Renault, Nissan en Mitsubishi Motors in Europa, Japan en Australië.

Afgelopen jaar verkochten de Renault-groep, Nissan Motor en Mitsubishi Motors samen 10,6 miljoen voertuigen. Een ambitieus groeiplan voorziet in een jaarlijkse afzet van 14 miljoen stuks tegen 2022.