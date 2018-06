Zo ziet de nieuwe BMW Z4 eruit

Door: BV

Er is inmiddels heel wat inkt gevloeid over de volgende generatie van de Z4. Inmiddels is het alweer twee jaar geleden dat BMW de stekker uit de vorige editie trok. Maar het was niet dat er niets over te vertellen was. Een concept car gaf al een optimistische inschatting van het definitieve uiterlijk van de samen met Toyota ontwikkelde tweezitter. En er lekten eerder ook al wat details uit over de motoren. Die zullen, net als voorheen, niet allemaal even krachtig zijn. Nu hebben onze noorderburen de patentbeelden kunnen ontwaren. Daarop is een Z4 te zien die weliswaar de lijnen van de concept eert, maar in de invulling telkens wat meer bescheiden is.

Pas rijden in 2019

Deze zomer wordt de Z4 in z’n definitieve vorm in het voetlicht gereden. Dat staat op de agenda voor de autohappening in Pebble Beach, nabij Monterey aan de Amerikaanse Westkust. Op een autosalon staat hij voor het eerst in september in Parijs. Pas dan wil BMW zeggen wat er precies onder de kap zit. De eerste leveringen zijn al lang niet meer voor dit jaar. Verloopt alles volgens plan, dan heeft de eerste klant z’n nieuwe roadster in maart van 2019.