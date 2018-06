VW Dieselgate: miljard boete in Duitsland

Door: BV

In de ogen van de publieke opinie is het dieselgate-schandaal al grotendeels verleden tijd. Maar op juridisch vlak is de trage molen nog maar net aan het malen. Zeker in Europa, waar alles langzamer lijkt te gaan dan in de VS.

1 miljard euro

Vandaag heeft de officier van justitie van Braunschweig het bedrijf echter een boete van 1 miljard opgelegd. Die bestaat uit een penalisering van € 5 miljoen - het maximaal toegelaten bedrag in Duitsland - en een vergoeding van € 995 miljoen voor een “compenstatie van economische voordelen”.

Volgens het gerecht waren er ‘onregelmatigheden in de afdeling Powertrain Development’ die ervoor hebben gezorgd dat 10,7 miljoen voertuigen werden geadverteerd, verkocht en op de markt gebracht met ieselmotoren met een "ongeoorloofde softwarefunctie”. De openbare aanklager zegt dat de valsspeelsoftware aanwezig was op EA 288-motoren die in Canada en de Verenigde Staten werden verkocht, evenals EA 189-motoren die wereldwijd werden verkocht. De openbare aanklager zei verder dat deze illegale activiteit plaatsvond tussen medio 2007 en 2015.