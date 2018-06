Nieuw Nürburgringrecord voor... SUV met 7 plaatsen

Door: BV

Een record op de legendarische Nordschleife van de Nürburgring zorgt geheid voor een flinke dosis publiciteit. Er wordt dus lustig naar de snelste tijd gejaagd. Niet louter naar een totaaltijd, maar ook besttijden in een bepaalde categorie doen de inkt vloeien. De snelste sportauto, de snelste hot hatch, de snelste SUV, de snelste voorwielaandrijver… De Skoda Kodiaq RS, die in september tijdens het Autosalon van Parijs debuteert, heeft er ook één beet.

De koningin van de Nürburgring

Dat is niet de titel van de Skoda. Nee, Nürburgring Queen is de bijnaam van Sabine Schmitz, die de Kodiaq RS naar het record stuurde. Met een rondetijd van 9:29,84 is dit de snelste SUV-voor-7 ooit. Maar door de zeven zitplaatsen erbij te sleuren, lag de lat niet zo heel hoog.

TDI met 239pk

Het is geen sportieve benzinemotor ronder de kap van de Tsjechische SUV. Het is een 2-liter TDI met 239pk. Dat blok is in een hele hoop Volkswagens, Seats en Audi’s ook te krijgen. et chassis van de Kodiaq RS krijgt een adaptieve ophanging met verschillende rijmodi, evenals een vierwielaandrijving. De fabrikant verzekert dat dit model perfect identiek is aan degenen die binnen enkele maanden concessies zullen doen, zonder aanpassingen.

Ter informatie, de Alfa Romeo Stelvio QV (met een echte sportmotor) is de snelste SUV met 5 plaatsen op hetzelfde circuit, met een tijd van 7:51,70.