Legendarische Le Mans Ford GT40 zoekt nieuwe eigenaar

Door: BV

Een van de belangrijkste Ford GT40s is op zoek naar een nieuwe eigenaar. De auto met het chassisnummer P/1016 was een van de GT40's die werd uitgespeeld in de 24 uur van Le Mans in 1966, waar Ford zijn eerste Le Mans-overwinning behaalde met een indrukwekkende 1-2-3 finish.

Nummer 5 op 3

Na 348 ronden eindigde deze bolide met nummer 5 als derde, bestuurd door Amerikanen Ronnie Bucknum en Dick Hutcherson. De twee voor hen rijdende auto's werden gepiloteerd door Bruce McLaren / Chris Amon en Ken Miles / Denny Hulme.

Na Le Mans '66 werd P/1016 ook ingezet in Daytona, voor hij het competitiegebruik voor bekeken hield. In 2003 werd de auto grondig gerestaureerd en sindsdien was die regelmatig te zien op evenementen zoals Le Mans Classic, het Goodwood Festival of Speed, Concorso d'Eleganza Villa d'Este en het Pebble Beach Concours d’Elegance. Daar won de auto de publieksprijs in 2003.

P/1016 wordt eind augustus geveild bij RM Sotheby's California-veiling in Monterey. De waarde wordt geschat op $ 9 à $ 12 miljoen. Legendarische auto’s kosten nu eenmaal wat.