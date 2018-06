Toyota koopt zich in bij mobiliteitsdienst

Door: BV

Toyota koopt een belang van bijna € 900 miljoen in de Zuid-Aziatische rittenservice Grab. De totale waarde van het zes jaar oude Grab wordt inmiddels geschat op $ 10 miljard.

Wat met de toekomst?

Nog maar zelden in de bijna 130-jarige geschiedenis van de automobiel stond de toekomst voor zoveel vraagtekens. Gaan we binnenkort nog wel zelf rijden, of zal de auto dat kunnen? Kunnen we auto’s dan nog wel kopen? In die onzekere tijden haasten de automobielfabrikanten om zich in te kopen bij technologiebedrijven die de markt zouden kunnen ontwrichten.

Een aantal autofabrikanten werken inmiddels samen met makers van 'ride-hailing apps', die het snelgroeiende veld van mobiliteitsdiensten domineren, in afwachting van een toekomst van minder autobezit.

General Motors heeft geïnvesteerd in het Amerikaanse rijservicebedrijf Lyft, wiens rivaal Uber ook wordt ondersteund door Toyota. Ondertussen zegde de Japanse SoftBank Group - ook een investeerder in Grab en Uber - vorige maand $ 2,25 miljard toe aan GM's autonome voertuigeenheid Cruise. Hoewel dat geen directe investering in een rattendienst is, wordt verwacht dat zelfrijzende auto’s met name in die toepassing het snelst kunnen doorbreken. Hun hoge initiële kosten kunnen in zo’n model sneller worden terugverdiend dan in privébezit.

Uber de baas

Toyota investeerde vorig jaar al een onbekend bedrag in Grab. Deze keer is de automaker lead investor in een financieringsronde die is gestart nadat Grab Uber's activiteiten in Zuidoost-Azië, een regio met 640 miljoen consumenten, heeft overgenomen.

Grab noemde het de grootste wereldwijde investering ooit door een autofabrikant in de nog relatief jonge sector van de mobiliteitsdiensten.

Veel meer geld

Het in Singapore gevestigde bedrijf liet niet weten hoeveel nieuw kapitaal het wil inzamelen. Het haalde $ 2,5 miljard tijdens de laatste ronde in juli. Grab zei dat het 6 miljoen ritten per dag regelt via apps die zijn gedownload op meer dan 100 miljoen mobiele apparaten. Het bedrijf biedt ook andere diensten, zoals voedselbezorging en digitale betalingen. De fondsen van deze financieringsronde moeten de diversificatie van de strategie mogelijk maken.