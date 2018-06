Cannonball Run komt terug

Door: BV

Hollywood maakt zich op voor een herlancering van de legendarische 'Cannonball Run'-filmfranchise uit de eighties (hier te zien in ons dossier legendarische autofilms). Warner Bros zou regisseur Rawson Thurber (Dodgeball, We’re the Millers) al gestrikt hebben.

Cannonball

De originele "Cannonball", uitgebracht in 1981, werd geregisseerd door Hal Needham bracht $ 72,1 miljoen in het laadje. Burt Reynolds, Farrah Fawcett, Roger Moore en Dom DeLuise raceten in de actiekomedie van New England naar Los Angeles. Het script was gebaseerd op een illegale kust-naar-kust rally die toenmalig hoofdredacteur van Car en Driver Brock Yates tijdens de jaren zeventig organiseerde uit protest op de invoering van een snelheidsbeperking van 55 Mph. Yates schreef nota bene zelf het script voor die eerste prent.

Reynolds en Fawcett bestuurden een ambulande, Jackie Chan een raketaangedreven Subaru, Sammy Davis Jr. en Dean Martin zaten vermomd als priesters in een Ferrari 308 GT terwijl ze een reeks incompetente politieagenten ontweken. "Cannonball Run II" verscheen in 1984. Wanneer de nieuwe Cannonball wordt afgeschoten, is nog niet bekend.