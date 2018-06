Dit is de BMW 8 Coupé

Door: BV

Dit is de opvolger van de BMW 6 Coupé en (later te introduceren) Cabriolet. Er staat nu een ander cijfer op de kofferklep. Omdat BMW er dan meer voor kan vragen, natuurlijk. Maar ook omdat de nu geïntroduceerde Coupé meer technologie, luxe en prestige verpakt dan de 6 ooit deed.

Kleiner dan de 6-Reeks

Die klim naar een hoger prijssegment heeft in elk geval géén invloed gehad op de lengte. Terwijl de 6 nog 4,89m liet optekenen van neus tot staart, doet deze 8 het zowaar met 5 centimeter minder. De breedte (1,90m) is eveneens amper een centimetertje meer dan voorheen. Maar de 8 blijft wel dichter bij het asfalt. Met 1,34m blijft hij 4cm onder de vorige tweedeurs, wat verklaart waarom hij groter oogt. In de koffer past 420l (ja, 40l minder dan bij de 6), uitbreidbaar middels een in twee gelijke delen neerklapbare achterbank.

Zelfzeker

Het lijnenspel volgt uit die van de BMW Concept 8 Series. Niet zoals steeds wat minder gewaagd, want net als de concept toont deze gestrekte 2+2 zich erg zelfzeker. Wel wat minder pur, vooral rond de achterbumper waar heel wat lijnen vechten om aandacht.

Vanaf november

De introductie gebeurt in november 2018. Dan krijgen we meteen twee modelvarianten. De M850i xDrive Coupé M Performance (BMW doet niet eens een poging om de type-aanduiding een beetje normaal te houden) en de 840d xDrive Coupé. De eerste heeft een 530pk en 750Nm sterke 4,4l V8 (verbruik gecombineerd: 10,0-10,5 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 228-240 g/km), daar waar de tweede een drieliter zes-in-lijn dieselcentrale inschakelt met 320pk en 680Nm (verbruik gecombineerd: 5,9-6,2 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 154-164 g/km). Uit de naam kon je al afleiden dat vierwielaandrijving bij beide standaard zal zijn, en we voegen er nog aan toe dat hetzelfde geldt voor de 8-trapsautomaat.

BMW belooft uitmuntende rijeigenschappen, onder meer door een laag zwaartepunt, uitgebalanceerde gewichtsverdeling, lichtgewicht constructie (door toepassing van aluminium, magnesium en met koolstofvezel versterkt kunststof), een aerodynamisch geoptimaliseerde carrosserie,, sportuitlaat, sperdifferentieel achter, en een extreem stijve carrosserie en wielophanging.

Prestaties, uitrusting en prijzen, horen we je vragen? Helaas, daarvoor is het nog te vroeg.