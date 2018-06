NRing-edities van Alfa Romeo Giulia en Stelvio Quadrifoglio

Door: BV

Alfa Romeo viert de ‘historische band’ tussen de Nürburgring en het automerk met de marktintroductie van NRing-speciale edities die voor het eerst te zien waren op het Autosalon van Genève.

Quadrifoglio

De Giulia en Stelvio Quadrifoglio worden voor de gelegenheid voorzien van specifieke uitrusting zoals het unieke Circuito Gray-lakewerk en een genummerde plaatje in de cabine. Daarnaast rust het merk ze uit met carbon-keramische remmen, Sparco kuipstoelen in carbon met rode stiksels en een sportstuur in leder en Alcantara. Carbon zie je ook aan het koetswerk, onder meer aan de zijspiegelhuizen. De Giulia krijgt ook een dak in het exotische materiaal, terwijl de Stelvio probeert te verleiden met een panoramisch schuifdak.

Slechts 108

Van elk type zal Alfa Romeo precies 108 auto’s bouwen. Niet toevallig is dat de leeftijd van het merk. Het communiqué van de importeur maakte geen melding van prijzen.