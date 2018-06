Tiener zit met hoofd vast in uitlaat

Door: BV

Een muziekfestival is wel eens vaker het toneel van een bizarre vertoning. Maar het is wellicht de eerste keer dat de brandweer er iemand z’n hoofd uit een uitlaat moet halen. Het gebeurde vrijdag op het Winstock Music Festival. In de VS natuurlijk, want waar anders vind je een pickup-truck met een uitlaat die groot genoeg is?

De 19-jarige Kaitlin Strom was van mening dat de pick-up in kwestie een uitlaat had die zo groot was dat haar hoofd erin zou passen. Ze kreeg gelijk, maar kwam wel vast te zitten. De brandweer kwam eraan te pas en het duurde drie kwartier om haar weer vrij te krijgen. Daarbij sneuvelde naar verluidt de uitlaat. Zijzelf hield er niets aan over en grapte over het incident op social media.