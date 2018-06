Dit is de nieuwe Audi A1!

Door: BV

Audi’s nieuwe kleinste staat zich in de coulissen op te warmen. Dat weten we omdat het merk met de vier ringen inmiddels z’n teasercampagne heeft aangevat. Daar kunnen de Duitsers nu echter een streep onder trekken, want de officiële beelden van de nieuweling zijn op internet opgedoken.

Meer van hetzelfde

Met de eerste generatie van de A1 moeten ze in Ingolstadt best tevreden geweest zijn. Heel wat van de originele kenmerken van dat model, dat tot voor kort bij Audi Brussels van de band liep, komen immers terug. Een dak in een contrasterende tint, bijvoorbeeld. En de mogelijkheid om je interieur van een spat kleur te voorzien.

Alleen als A1 Sportback

Wat niet meer terugkomt is de driedeursversie. Daarvan loopt de verkoop onvoldoende vlot. Een fenomeen waar zeker en vast niet alleen Audi mee kampt. Eerder werd ook al beslist om de andere compacte modellen van de VW-groep niet meer in een driedeursvariant te commercialiseren.

Wanneer te koop?

Vanzelfsprekend krijgt de A1 dezelfde ingewanden als pakweg de VW Polo (test hier) of de Seat Ibiza. Hij zal overigens aan de zijde van z’n Spaanse broertjes van de band lopen in de Seat-fabriek van Martorell. De geheel digitale boordplank waarmee we in de Polo konden kennismaken, zal ook weer van de partij zijn. Tegen het eind van het jaar rijden de eerste klanten met hun nieuwe A1.