Porsche koopt aandeel Rimac

Door: BV

Porsche koopt zich in het Kroatische sportwagenbedrijf Rimac Automobili. Een onderneming die in een decennium is uitgegroeid van wat klussen in de garage tot een fabrikant van ruim 2.000pk sterke elektrische sportwagens, naast aandrijfcomponenten en batterijsystemen. Het heeft inmiddels 400 man in dienst.

Porsche Taycan op komst

Onlogisch is de beslissing niet. De Duitsers gaan, samen met de andere leden van de VW Group, voluit in de richting van stopcontacthybrides en zuivere EV’s. De Porsche Taycan (zie Porsche Mission E) wordt de eerste.

Het persbericht van Porsche wijst ook op een aantal andere eigenschappen van de jongste Rimac supersportwagen - een rijbereik van 680km, en de mogelijkheid om met 250kW snellaadsysteem de accu op amper 30 minuten 80% vol te tanken. Ook daarin is Porsche geïnteresseerd.

Porsche heeft voortaan 10% van Rimac in handen.