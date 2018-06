Renault pompt miljard in productie elektrische auto's

Door: BV

Renault investeert meer dan € 1 miljard in de ontwikkeling en bouw van elektrische voertuigen in vier afzonderlijke Franse fabrieken.

Nieuw platform voor elektrische auto's

De investering moet de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi een nieuw platform voor EV’s opleveren. Dat zal geproduceerd worden in de fabriek in Douai. Tegelijk moet de faciliteit die de Renault Zoë bouwt, in Flins, opgewaardeerd worden om de capaciteit ervan te verdubbelen. In Clion wordt dan weer geld gepompt in de productie van elektromotoren. Een nieuwe generatie daarvan wordt in 2021 geïntroduceerd en daarvan wil de Alliantie er liefst drie keer zoveel kunnen bouwen.

8 EV's tegen 2022

De investeringen maken deel uit van Renault's strategisch plan Drive The Future dat streeft naar een omzet van meer dan 70 miljard euro in 2022. Het plan streeft ook naar een positieve cashflow per jaar, een investering van 18 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling. Tegen 2022 wil de groep 8 geheel elektrische en 12 geëlektrificeerde (lees: plug-in-hybride) modellen op de markt hebben.