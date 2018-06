Gelekt: BMW 8-serie Cabriolet en Gran Coupé

Door: BV

BMW stelde onlangs nog maar de nieuwe 8-serie Coupé voor. De eerste telg uit een familie die ook nog een Cabriolet en een Gran Coupé zal omvatten. Die laatste twee zijn nog geheim. Of liever - waren. De ontwerpregistraties die zijn ingediend bij het Braziliaanse National Institute of Industrial Property zijn immers uitgelekt.

Voorspelbaar

Zowel de cabriolet als de Gran Coupé krijgen een voorspelbare lijn die het reeds gekende familiegezicht omvat en met hoofdzakelijk wijzigingen na de A-stijl. Van de Gran Coupé hebben we een voorbode achter de kiezen met M8-badge. De agressiviteit van die creatie is echter niet terug te vinden in het hier neergelegde werk.

Geen verrassingen

De motoren zullen naar alle waarschijnlijkheid identiek zijn aan die van de Coupe. We verwachten ons daarom in eerste instantie aan een 3-liter diesel met 320pk en een 530pk sterke 4,4l V8.