Toyota Camry moet Avensis vervangen

Door: BV

Een van de best verkochte auto's ter wereld, die al veertien jaar geen voet op het oude continent heeft gezet, keert terug naar Europa. De Toyota Camry zal de inmiddels verouderde Avensis vervangen.

Niet naar Europese smaak

De Camry werd destijds uit het Europese aanbod van het Japanse merk gehaald omdat hij niet beantwoordde aan de Europese verwachtingen voor een model in dit segment. Dat is natuurlijk nog steeds het geval, en een zoveelste bewijs dat de fabrikant Europa niet al te hoog in het vaandel voert. Het stelt Toyota wel in staat om zonder noemenswaardige investeringen aanwezig te blijven in het D-segment. Of het voldoende is om op te boksen tegen producten, zoals de aanstormende nieuwe Peugeot 508, die specifiek voor de Europese markt zijn ontwikkeld, is een open vraag.

Alleen als hybride?

De nieuwe Camry komt tijdens het eerste kwartaal van 2019 op de markt. Hoewel de benzine de jongste tijd aan populariteit wint, vertegenwoordigt de dieselmotor in dit segment nog steeds het leeuwendeel van de verkopen. De Camry zal echter alleen verkrijgbaar zijn met een hybride aandrijflijn (van nature minder geschikt voor het afleggen van grote afstanden tegen constante snelheden). Wellicht gaat het om de overbekende 2,5l viercilinder (onder meer uit de Toyota RAV-4), in combinatie met een elektromotor en een nikkelmetaalhydride accuset.

Meer details, of tarieven, gaf Toyota nog niet vrij.